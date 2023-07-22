Тело мертвой дочери Чарли Чаплина нашли в доме Парижа

На 75-м году в Париже скончалась дочь знаменитого английского актера и режиссера Чарли Чаплина — Джозефина Чаплин. Как сообщает издание Le Figaro, тело женщины нашли в ее собственном доме.

Что именно произошло с Джозефиной — близкие родственники не раскрывают. Они отметили, что успели с ней попрощаться.

Джозефина Чаплин при жизни была актрисой. Она родилась от четвертой жены легендарного режиссера. Женщина успела сняться более чем в 20 картинах. Самая известная лента — «Кентерберийские рассказы».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти культового американского исполнителя Тони Беннетта. Прославленному артисту было 96 лет. В 2016-м ему поставили неутешительный диагноз — болезнь Альцгеймера. Состояние певца стремительно ухудшалось.