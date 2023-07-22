Водитель внедорожника насмерть сбил ребенка на набережной в Майкопе

В результате ДТП на набережной в Майкопе (Адыгея) погиб мальчик 2014 года рождения. Две иномарки, внедорожник и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке, в результате чего первый пробил бордюрное ограждение близ парковой зоны и наехал на ребенка, а затем врезался в дерево и опрокинулся. Об этом сообщают представители пресс-службы МВД по республике в официальном Telegram-канале, а также публикуют видео с места аварии.

По первой предварительной версии, мальчик скончался на месте. Позже в ведомстве уточнили, что прибывшие на место врачи не успели его спасти — от полученных травм он скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. Водитель и пассажиры внедорожника — двое взрослых и четверо детей (две девочки и два мальчика от семи до 12 лет) — были госпитализированы.

Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Им оказывают неотложную помощь Адыгейской республиканской детской клинической больнице, самая младшая пострадавшая находится в реанимационном отделении. Глава республики Мурат Кумпилов лично посетил их в медучреждении и взял на контроль ход расследования ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Правоохранители уточняют обстоятельства и причины аварии. Кроме того, решается вопрос о назначении судебно-медицинской, автотехнической и иных экспертиз. Отмечается, что после столкновения на перекрестке внедорожник проехал как минимум 150 метров и только потом ударился о бетонное ограждение.

По неподтвержденным данным СМИ, за рулем внедорожника мог находиться судья Майкопского горсуда.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео страшной аварии в Муроме, в которой погиб восьмимесячный ребенок. Машина на полной скорости врезалась в коляску.