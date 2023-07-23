Умерла актриса из «Бабьего бунта» и «Беса в ребро» Гульшат Зиязетдинова

Народная артистка Башкирии, ветеран Салаватского государственного башкирского драмтеатра, известная по ролям в фильмах «Бабье лето» (Салима, главная роль), «Дочь Луны» и «Бес в ребро» скончалась в возрасте 74 лет. В родном театре она прослужила полвека, коллеги трогательно попрощались с ней, назвав легендарной актрисой.

Зиязетдинова родилась 22 сентября 1947 года в селе Толбазы Аургазинского района в семье актеров Закии и Ибрагима Ахмеровых. Работа в Салаватском театре стала своеобразным наследием, родители также были членами труппы. Как рассказали коллеги, мать артистки была одной из спасительниц театра в годы Великой Отечественной войны, а отец стоял у истоков его создания и долгое время им руководил.

В 1973 году Гульшат Ибрагимовна получила диплом Уфимского государственного института искусств и поступила на службу в Салаватский театр. Дебютировала в постановке «Синяя птица», исполняла разные образы — от комедийных до драматических, роли сильных и властных женщин национальной драматургии в труппе традиционно отдавались ей. Всего за годы работы в театре и кино артистка сыграла более 150 персонажей.

«Судьба ей подарила возможность трижды сыграть роли, которые когда-то играла ее мать — заслуженная артистка Башкирской Автономной ССР Закия Ахмерова. Это такие персонажи как Шамсинур в драме „Он вернулся“ А. Атнабаева, Сарби — в „Башмачках“ Ибрагимова, Галиябану — в „Галиябану“ Файзи. Роль Галиябану актриса играла не только на сцене родного театра, но и в кино», — сказано в публикации пресс-службы театра.

Несмотря на теплый прием картин с участием Зиязетдиновой, роли в полном метре и сериалах, себя она всегда звала «дитя театра». Там же она встретила и спутника жизни, народного артиста Башкирии Рима Зиязетдинова, они вместе играли в спектаклях супругов и даже мать и сына. Пара вырастила двоих детей.

Прощание с Гульшат Зиязетдиновой состоится в понедельник, 24 июля, на сцене Салаватского театра.

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