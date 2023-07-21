Голос, пробирающий до слез: Игорь Бутман назвал покойного Тони Беннетта выдающимся певцом

Легенда свинга и джаза скончался на 97-м году после долгих лет борьбы с болезнью Альцгеймера.

Игорь Бутман, народный артист России, саксофонист и художественный руководитель «Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана», в эксклюзивном интервью 5-tv.ru почтил память покойного американского певца, легенды свинга, джаза и поп-музыки Тони Беннетта (Настоящее имя Энтони Доминик Бенедетто. — Прим. ред.). Артист скончался за две недели до своего 97-летия.

«Тони Беннет — это выдающийся певец джазовый. Он популярный был артист, у него были взлеты и падения, мой самый любимый из всех джазовых певцов. Его музыка, его песни… Единственное, что может вызвать во мне мужские слезы. Как он поет, как он доносит мелодию, как он доносит слова! Все слова, когда он поет, понятны, все мелодии пропеты с огромным чувством, у него великолепный, потрясающий голос», — сказал Игорь Бутман.

Как отметил саксофонист, даже тяжелая болезнь, развитие которой современная медицина может разве что замедлить, не сломила Тони Беннетта. Он продолжал выступать, пока это было возможно. К 80-летию звезды был приурочен выход альбома дуэтов, записанных с такими знаменитостями как Пол Маккартни, Элтон Джон, Стиви Уандер, Джордж Майкл, Кристина Агилера и Селин Дион. Этот сборник стал самым успешным за всю карьеру Беннетта.

«Выдающийся певец, он внес огромный вклад в американскую и мировую музыку. Я знал, что ему было уже 96 лет, но он держался молодцом и пел. Когда ему было 80 или 85, концерты были блестящими, он до последнего жил с музыкой», — заключил Бутман.

Как сообщает издание Sky News, за свою карьеру Беннетт получил 20 премий «Грэмми», количество проданных пластинок исчисляется миллионами, Фрэнк Синатра называл его лучшим в бизнесе. Беннетт также был художником, на протяжении всей жизни брал уроки живописи, его картины хранятся в постоянной коллекции Смитсоновского музея американского искусства.

В 2016 году артисту диагностировали болезнь Альцгеймера, несколько лет назад его сын Дэни Беннетт публично заявил, что врачи запретили папе выходить на сцену. В 2022-м культовый исполнитель выступил со своими последними шоу вместе с Леди Гагой, с которой и разделил свою 20-ю премию «Грэмми» в возрасте 95 лет.

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