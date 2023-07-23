Папа Римский предложил патриарху Кириллу провести встречу в московском аэропорту

Папа Римский Франциск предложил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в ходе своей поездки в Монголию, когда будет находиться в одном из московских аэропортов на дозаправке воздушного судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

Он напомнил, что первая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского также состоялась в аэропорту — в Гаване в 2016 году. По словам Севастьянова, аэропорт считается нейтральной зоной, поэтому встреча понтифика и предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) не вызвала бы противодействия со стороны противников визита Папы Римского в Россию.

«Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября», — заключил Севастьянов.

Известно, что Франциск намерен совершить апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября.

В конце июня патриарх Кирилл встречался с посланником Ватикана кардиналом Маттео Дзуппи в столичном Даниловом монастыре. Тогда посланник Папы Римского по украинскому урегулированию обсудил с предстоятелем РПЦ гуманитарные вопросы и перспективы дипломатического решения конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу.