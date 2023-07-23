Нетаньяху вышел на связь после операции по установке кардиостимулятора

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 42 0

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о хорошем самочувствии после установки кардиостимулятора

Нетаньяху вышел на связь после операции по установке кардиостимулятора

Фото: Reuters / POOL

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Как себя чувствует премьер Израиля?

Перенесший минувшей ночью операцию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о своем самочувствии.

«Я чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам, депутатам кнессета (парламент Израиля. — Прим. ред.)», — сказал политик в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Врачи провели Нетаньяху операцию по установке кардиостимулятора. Хирургическое вмешательство прошло успешно, без осложнений. Медики порекомендовали провести имплантацию кардиостимулятора после того, как прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений, установленный премьеру неделю назад, подал сигнал об аритмии.

Как рассказывал 5-tv.ru, Нетаньяху был госпитализирован 15 июля. В больнице премьер оказался из-за того, что он упал в обморок у себя дома.

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