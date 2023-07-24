На Украине выразили надежду на принятие страны в НАТО в 2024 году

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 55 0

Киев подал заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в сентябре прошлого года, но официального ответа не получил до сих пор.

На Украине выразили надежду на принятие страны в НАТО в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

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Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что страну могут принять в НАТО уже в следующем году. Об этом он сказал в интервью CNN.

Он уточнил, что рассматривает следующий саммит НАТО, который пройдет летом 2024-го, как возможный срок для принятия Украины в альянс.

«Это всего лишь мой прогноз», — сказал он.

Вместе с тем Резников признал, что до окончания боевых действий вступление Украины в НАТО не представляется возможным. Впрочем, он сделал и еще один прогноз — к лету 2024-го конфликт будет завершен. А до этого времени Украина продолжит проводить необходимые реформы, чтобы соответствовать стандартам организации, заключил Резников.

Украина разочарована: итоги второго дня саммита НАТО в Вильнюсе

Стоит отметить, что Украина получить официальное приглашение от НАТО вступить в ряды альянса на недавно состоявшемся саммите. Однако этого не случилось, что стало разочарованием для главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на что готов Зеленский ради вступления Украины в НАТО.

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