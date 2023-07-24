На 102-м году жизни скончалась народная артистка Адыгеи Нуриет Схакумидова

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 345 0

С 1941 года актриса состояла в труппе драмтеатра имени Пушкина в столице республики.

На 102-м году жизни скончалась народная артистка Адыгеи Нуриет Схакумидова

Фото: Telegram / ГБУК РА Национальный музей Республики Адыгея / adygmuseum

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В возрасте 101 года скончалась заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Адыгеи, почетный житель Майкопа Нуриет Схакумидова. Об этом сообщил в социальных сетях ее молодой коллега по цеху, заслуженный артист республики Адам Ачмиз. Покойная актриса присоединилась к труппе Русского государственного драматического театра имени Пушкина в адыгейской столице в 1941 году, ей было 20 лет.

Схакумидова родилась в 1921 году в ауле Хаштук Тахтамукайского района. Окончила республиканскую студию ГИТИСа. В годы войны работала в составе фронтовых бригад. Возглавляла отделение ВТО в Адыгее, в течение 15 лет была секретарем парткома КПСС театра, являлась депутатом Майкопского городского, Адыгейского областного и Краснодарского краевого советов депутатов трудящихся.

«Человек искусства, наставник, общественный деятель, профессионал своего дела и просто добрая, обаятельная женщина. За неполные 102 года интересной жизни, своим талантом и большим сердцем Нуриет Салимовна тронула десятки сотен людей», — рассказал в личном блоге Ачмиз.

По словам автора публикации, за годы службы в драмтеатре имени Пушкина артистка сыграла 175 ролей, получила признание на малой родине, заслуженно удостоилась звания почетного гражданина в столице, где и прошла вся ее театральная карьера. Ачмиз выразил соболезнования семье покойной и ее поклонникам.

Ранее, писал 5-tv.ru, за день до своего 85-летия скончался народный артист РСФСР Эдуард Лабковский. Он известен как один из первых исполнителей песни «День победы».

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