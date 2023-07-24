Хотят просить Россию о помощи: Греция горит из-за аномальной жары

В Греции тушат природные пожары на островах Корфу и Эвбея, которые вспыхнули накануне. Об этом сообщают местные СМИ.

Полыхают вечнозеленые кустарники падубы и пастбища. Вся территория региона затянута густым дымом.

Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется. Для тушения спасатели задействовали авиацию.

На севере Корфу огонь приближается к нескольким населенным пунктам. Власти призвали жителей готовиться к эвакуации.

На другом греческом острове Родос пожар полыхает уже шестой день. Ситуация катастрофическая: горят дома и гостиницы.

Сорван курортный сезон — эвакуированы десятки тысяч жителей и туристов. Что вызвало огненную стихию и как с ней пытаются справиться, расскажет корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Две погодные аномалии, антициклоны «Цербер» и «Харон», названные в честь персонажей греческой мифологии, — трехголового пса-охранника и перевозчика душ в царство мертвых — как будто восстали из кошмаров античности. Жара на Родосе устроила смертельно опасную проверку на выносливость десяткам тысяч иностранных гостей, в том числе россиянам.

«Все просто в пепле. И, на самом деле, власти говорят, что под контролем все было два дня назад. Но, как мы сейчас видим, все не под контролем», — говорит турист из России Данил Корниенко.

Курортный сезон сорван — 30 тысяч жителей и туристов были вынуждены бежать. Кошмар Родоса стал крупнейшей пожарной эвакуацией в истории Греции.

Автобусов на всех не хватило, люди шли несколько километров по жаре с вещами. Дефицит мест и в центрах временного размещения — школах, спортзалах и гостиницах вдали от опасной зоны.

«Это экстремальная ситуация, мы ожидаем ухудшения пожарной обстановки. Служба гражданской обороны требует от муниципальных властей срочно привести в максимальную готовность персонал и технические средства», — отметил пресс-секретарь национальной службы пожарной охраны Греции Яннис Артопиос.

Придется склонить голову и вновь просить о помощи Россию, пока не поздно, признал экс-министр обороны Панос Камменос. Отставной военный считает, что Москва в конечном итоге не откажет Афинам, несмотря на их политику санкций.

Грекам срочно нужны самолеты-амфибии Бе-200, разработанные советским конструктором Георгием Бериевым. Спасенных временно размещают даже на трех пассажирских паромах, которые специально для этого пригнали в порт Родоса.

Сейчас туристы на Родосе мечтают попасть не на пляж, а в аэропорт. Панику подстегивает информация, что сразу несколько европейских авиаперевозчиков отменяют рейсы на греческий остров.

А многие из туристов вообще жалеют, что выбрали этим летом Родос. По оценкам метеорологов, эта волна жары уже стала самой продолжительной в стране за всю историю наблюдений.

А раскаленные воздушные массы из Сахары грозят превратить финал июля в рекордное по силе пекло. Специалисты предупреждают: по всей Южной Европе нечем будет дышать до сентября.