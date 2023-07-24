«Некрофилы»: Захарова отреагировала на попытку кражи останков Героя СССР во Львове

Тем не менее, неизвестным не удалось закончить свои преступные действия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 5-tv.ru попытку кражи останков Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова во Львове.

«Помимо того, что это нацистский и террористический режим, они еще и некрофилы», — заявила дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неизвестные пытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова во Львове. Однако им это не удалось, в ситуации теперь разбирается полиция.