«Некрофилы»: Захарова отреагировала на попытку кражи останков Героя СССР во Львове
Захарова прокомментировала попытку кражи останков Героя СССР во Львове
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Тем не менее, неизвестным не удалось закончить свои преступные действия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 5-tv.ru попытку кражи останков Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова во Львове.
«Помимо того, что это нацистский и террористический режим, они еще и некрофилы», — заявила дипломат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неизвестные пытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова во Львове. Однако им это не удалось, в ситуации теперь разбирается полиция.
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