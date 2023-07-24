«Какая-то бестолочь»: во Львове пытались украсть останки Героя СССР Кузнецова

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 299 0

Во Львове пытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова

«Какая-то бестолочь»: во Львове пытались украсть останки Героя СССР Кузнецова

Фото: Telegram / Андрей Садовой / andriysadovyi

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Ситуацию прокомментировал мэр города.

Неизвестные пытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова во Львове. Однако им это не удалось, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.

«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция», — написал он.

Николай Кузнецов входил в разведывательно-диверсионный отряд «Победители», действовавший в 1942–1944 годах на территории Ровенской и Львовской областей, временно оккупированных вермахтом. Погиб разведчик в 1944 году на Украине. В этом же году был удостоен звания Героя СССР посмертно. Впоследствии его останки перезахоронили во Львове на холме Славы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Смоленской области суд удовлетворил заявление прокуратуры с требованием признать действия нацистов в отношении народов СССР во время оккупации региона во времена Великой Отечественной войны геноцидом.

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