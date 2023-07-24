Социальный проект: более 500 осужденных будут работать на крупнейшем маркетплейсе

Участие в инициативе примут склады в трех регионах России.

Более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания в рамках социального проекта будут работать на крупнейшем маркетплейсе Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что проект, в котором примут участие склады в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области, получил название «Ozon без осуждения».

«Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года», — говорится в сообщении с уточнением, что количество таких работников не превысит 10%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому осужденные могут быть освобождены досрочно при заключении контракта о службе в Вооруженных силах РФ.