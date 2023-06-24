Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому осужденные могут быть освобождены досрочно при заключении контракта о службе в Вооруженных силах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом в документе, который ранее одобрила Госдума, уточняется, что исключение составят лица, которые совершили тяжкие преступления в период введенного военного положения, мобилизации или военного времени.

Кроме того, новый закон повышает предельный возраст пребывания на службе по контракту в указанные периоды до 65 лет, а для офицеров — до 70.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение военного положения.