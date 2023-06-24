Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 832 0

Такие граждане смогут освобождаться досрочно.

Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому осужденные могут быть освобождены досрочно при заключении контракта о службе в Вооруженных силах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом в документе, который ранее одобрила Госдума, уточняется, что исключение составят лица, которые совершили тяжкие преступления в период введенного военного положения, мобилизации или военного времени.

Кроме того, новый закон повышает предельный возраст пребывания на службе по контракту в указанные периоды до 65 лет, а для офицеров — до 70.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение военного положения.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:24
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении техники ЧВК «Вагнер» по их территории
17:18
Мишустин проводит совещания с членами правительства
17:15
Власти Запорожской области сообщили о попытке ВСУ ударить по Бердянску
17:05
Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту
16:59
Государственная измена: что известно о мятеже ЧВК «Вагнер»
16:42
Политолог Мартынов о мятеже Пригожина: Непомерные амбиции завели на путь предательства

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Дмитрий Певцов призвал не поддаваться фейкам и верить президенту России
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео