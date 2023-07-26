«Зачем ты это сделал?!» — что участники 5sta Family едят после концертов

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 38 0

Участники 5sta Family признались, что идеальный ужин после хорошего концерта — салаты и нарезки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Не всегда у артистов получается придерживаться правильного питания.

Участники 5sta Family признались, что идеальный ужин для них — это ужин после хорошего концерта. О своем питании артисты эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Идеальный ужин — это ужин после мощного концерта», — отметил Василий Косинский.

По признанию участников коллектива, даже после энергозатратных выступлений они стараются отдавать предпочтение правильному питанию. Артисты чаще едят салаты, нарезки и стараются не налегать на тяжелую пищу.

«Кроме нашего звукорежиссера, он в основном любит что-то побольше и пожирнее в плане еды», — смеется солистка музыкального коллектива Лоя.

Хотя, как признался участник 5sta Family Валерий Ефремов, и с ними иногда случаются провалы.

«У нас вчера был концерт ночной, который закончился в два, по-моему, или три часа ночи. Был энергозатратный концерт, и очень хотелось есть. И у меня оставались в номере роллы, которые я заказал, я думал: «Ну не ешь ты роллы на ночь, не надо, это углеводы», — делится Ефремов.

Тем не менее, тяга к вкусному победила его и в итоге он съел «запрещенку». И первая мысль, которая посетила артиста на следующее утро: «Зачем ты это сделал?!».

«А я вот не съела!» — с улыбкой на лице подметила Лоя.

Ранее 5-tv.ru писал, как участники 5sta Family борются с хейтерами.

+23° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

17:22
Во власти стихии: сильнейшие пожары охватили юг Европы и север Африки
17:16
Главная угроза: чего больше всего опасаются боевики ВСУ в зоне СВО
17:15
Британия заблокировала выступление российского докладчика на Совбезе по Украине
17:15
Не все так розово: 5 важных уроков из отношений Барби и Кена, которым стоит поучиться каждой девушке
17:10
«Не ставьте на себе крест»: как женщине принять страшный диагноз «бесплодие»
17:05
Виновата школа? Российские дети все чаще приобретают близорукость

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Заплаканная из-за развода Галич изображала счастье на съемках: «Ненавижу подводить людей»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео