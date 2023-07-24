Не отстает от Киркорова: 30-летний Давид Манукян снова ляжет под нож хирурга

Несмотря на молодость, блогер уже сделал ряд пластических операций.

Блогер и певец Давид Манукян, которому ранее пластические хирурги «сконструировали» накаченный пресс, снова решил обратиться к их услугам. На этот раз 30-летняя знаменитость решил уменьшить бока. Об этом сообщил звездный пластический хирург Тимур Хайдаров.

«У нас с ним запланирован небольшой второй этап. У нас в клинике появилось современное оборудование, которое очень хорошо подтягивает кожу, и мы хотим немножко поработать с его боками», — поделился специалист с KP.RU.

По всей видимости, Манукян решил не отставать от своего старшего друга и коллеги Филиппа Киркорова, который в последнее время буквально одержим трансформацией собственного тела посредством хирургических вмешательств. С начала года 56-летний певец сделал абдоминопластику, липосакцию с прорисовкой силуэтов, липофилинг и даже увеличил ягодицы.

Примечательно, что обратиться к звездному хирургу Киркорову посоветовал именно Дава, который к тому времени уже сделал у него свой знаменитый пресс. Впрочем, как утверждает Хайдаров, воспользоваться услугами специалистов самого молодого человека заставила необходимость. По словам хирурга, у Манукяна был фиброз — рубцовые изменения брюшной полости из-за некачественно оказанных ранее услуг косметолога. Потому ему пришлось прибегнуть к пластической хирургии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Давида Манукяна внезапно случился отек Квинке.