Не отстает от Киркорова: 30-летний Давид Манукян снова ляжет под нож хирурга

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 196 0

Давид Манукян планирует уменьшить бока с помощью пластической хирургии

Не отстает от Киркорова: 30-летний Давид Манукян снова ляжет под нож хирурга

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Несмотря на молодость, блогер уже сделал ряд пластических операций.

Блогер и певец Давид Манукян, которому ранее пластические хирурги «сконструировали» накаченный пресс, снова решил обратиться к их услугам. На этот раз 30-летняя знаменитость решил уменьшить бока. Об этом сообщил звездный пластический хирург Тимур Хайдаров.

«У нас с ним запланирован небольшой второй этап. У нас в клинике появилось современное оборудование, которое очень хорошо подтягивает кожу, и мы хотим немножко поработать с его боками», — поделился специалист с KP.RU.

По всей видимости, Манукян решил не отставать от своего старшего друга и коллеги Филиппа Киркорова, который в последнее время буквально одержим трансформацией собственного тела посредством хирургических вмешательств. С начала года 56-летний певец сделал абдоминопластику, липосакцию с прорисовкой силуэтов, липофилинг и даже увеличил ягодицы.

Примечательно, что обратиться к звездному хирургу Киркорову посоветовал именно Дава, который к тому времени уже сделал у него свой знаменитый пресс. Впрочем, как утверждает Хайдаров, воспользоваться услугами специалистов самого молодого человека заставила необходимость. По словам хирурга, у Манукяна был фиброз — рубцовые изменения брюшной полости из-за некачественно оказанных ранее услуг косметолога. Потому ему пришлось прибегнуть к пластической хирургии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Давида Манукяна внезапно случился отек Квинке.

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Богатство души обретается путем ее очищения: китайский совет дня на вторн...

Последние новости

4:31
С одного залпа: как тульские десантники из «Градов» уничтожают позиции ВСУ
4:18
В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, погиб один человек
4:00
Прокл Плакальщик: почему 25 июля полезно умываться росой
3:57
Эксперты МАГАТЭ нашли близ ЗАЭС не угрожающие ядерной безопасности мины
3:39
«Форсаж» по-уральски: как закончилась погоня со стрельбой за водителем Porsche
3:25
Ирина Дубцова затаила обиду на Тимати: «Мелодию написала я»

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
Адвокат Славы объяснила скандал певицы с хирургом Хайдаровым: «Не должно быть так»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео