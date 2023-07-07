«Весь опух, покрылся волдырями»: у Давида Манукяна случился отек Квинке

Блогер опубликовал фото с изменившимся лицом. Только присмотревшись можно узнать в мужчине на снимке, Манукяна.

Блогер и певец Давид Манукян пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем. В социальной сети он опубликовал кадр с заметно изменившимся лицом и рассказал, что у него случился отек Квинке.

«Ночью впервые случился отек Квинке. Я весь опух, покрылся красными волдырями и все ужасно чесалось. В итоге сделали срочные уколы. Стало намного лучше», — сообщил мужчина.

С отеком Квинке Манукян столкнулся впервые и был сильно перепуган. Instagram* / dava_m

К слову, за последние полгода это не первый раз, когда у Манукяна возникают проблемы со здоровьем. Так, в мае он повредил ногу. Тогда он показал интернет-пользователям опухшую конечность и посиневшие пальцы. Он предположил, что у него перелом. Но более рассказывать о здоровье не стал, лишь отметил, что только он может с больной ногой продолжить работать.

К слову, в прошлом исполнителя связывали романтические отношения с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Пара со скандалом распалась, Ольга покинула реалити-шоу «Дом-2», которое сделало ее звездой. Примечательно, что в том же 2021-м ее место занял бывший возлюбленный. Теперь публика с нетерпением ждет его дебюта на большом экране!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой диеты придерживается дизайнер и бизнесвумен Мария Погребняк ради стройного тела.