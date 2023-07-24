«Будем делать экзекуцию»: Семенович рассказала, как борется с перееданием

Артистка призналась, что неплохо провела выходные за городом. После твердо решила — пора привести себя в порядок.

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович после выходных, которые провела на даче у родителей, решила привести себя в порядок и отправилась сначала на массаж, а после к косметологу. Специалист посоветовал ей сделать курс мезотерапии (безоперационная процедура подтяжки лица — Прим. ред.), который окзался для знаменитости болезненным. Но чего только не сделаешь ради красоты…

«Будем улучшать мой овал и колоть мезотерапию. Я очень чувствительна к боли, в прошлый раз еле выдержала. Будем делать экзекуцию», — рассказала певица в социальной сети.

При этом она призналась, что специалист не просто так назначил ей курс мезотерапии. Он увидел отекшее лицо артистки. Изменения во внешности Семенович связала с перееданием.

«Кто-то у мамы на даче сожрал банку огурцов с солеными помидорами, ел соленые шашлыки. Кто-то себя очень плохо вел. Сейчас эта девушка будет нереальной красоты», — добавила Семенович.

Эффект от процедуры не заставил долго ждать. Семенович не постеснялась показать себя после подтяжки лица.

«Все поднялось, даже бровь поднялась. Личико налилось. Это такой кайф. Ухоженная женщина — всегда загадка и королева», — подытожила она.

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