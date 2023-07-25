«Как после разряда электрическим током»: можно ли выжить после удара молнии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 789 0

Врач Авербах: выжить после удара молнии можно

Фото, видео: www.globallookpress.com / N. Dautel; Личный архив Льва Авербаха; 5-tv.ru

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Если же трагедия миновала, то как это может отразиться на здоровье?

После удара молнии человек может выжить, и такие случаи случаются. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах.

«Можно выжить после удара молнии, многие даже выживают, хотя эти случаи редкие. Но это как после разряда электрическим током. Даже при нормальном самочувствии надо обратиться к врачу, понаблюдать за ритмом сердца», — пояснил он.

Вместе с тем специалист рассказал, что происходит с людьми после удара молнии и как это отражается на их здоровье, дальнейшей жизни. По словам Авербаха, у пострадавшего могут диагностировать ожоговые раны и аритмию. Других каких-либо серьезных заболеваний за многие годы специалистами зафиксировано не было.

«В принципе никаких заболеваний не появится, не спровоцирует кроме аритмии. Еще ожоговые раны бывают. Люди не теряют никакой трудоспособности и даже иногда доказать, что человека ударила молния, невозможно», — подытожил он.

До этого стало известно, что четвероклассника экстренно доставили в больницу Иркутской области из-за ожогов, которые он получил в результате удара молнии, попавшей в баню. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли омолодиться при помощи переливания крови.

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