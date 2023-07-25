Скончался заслуженный художник РФ, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Рогозин

Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Иванович Рогозин скончался в госпитале в возрасте 97 лет. Об этом сообщил родственник погибшего — экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

В конце 1943 года Юрия Рогозина призвали в армию в учебный автомобильный полк (20-й ОУАП) в городе Городец, Горьковской области. Там мужчина стал водителем и специалистом по колесным машинам.

Затем его перенаправили в 87-й гвардейский стрелковый полк 29 дивизии (Второй Белорусский, Западный фронт).

Ветеран ВОВ Юрий Рогозин. Фото: Telegram / РОГОЗИН НА ФРОНТЕ / rogozin_do

Он принимал участие в боях по освобождению Белоруссии, Литвы, Латвии. А также был пулеметчиком в расчете ДШК. Среди его достижений — взятие Кенигсберга (сегодняшнее название Калининград — Прим. ред.).

Закончил Великую Отечественную Рогозин у стен Берлина. При жизни он был награжден государственными наградами. Помимо военного духа, он также был талантлив в искусстве, поэтому получил звание заслуженного художника России.

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