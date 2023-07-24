Умер экс-глава Удмуртии Александр Соловьев

Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики, выразив соболезнования его родным и близким.

По информации ведомства, Соловьев скончался в больнице после продолжительной болезни.

Александр Соловьев был главой Удмуртии с 2014 по 2017 год. До этого работал в «Удмуртавтодоре», был председателем Госсовета республики, сенатором от региона.

В 2017 году он был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. После этого его сняли с должности. В 2020 году он был признан виновным и приговорен к десяти годам колонии строгого режима, однако позднее был освобожден от отбывания наказания в колонии по состоянию здоровья.