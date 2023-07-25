В Нижнекамске произошел взрыв газа в многоэтажном доме

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 99 0

В результате взрыва повреждены несущие конструкции жилого дома.

В Нижнекамске произошел взрыв газа в многоэтажном доме

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В Нижнекамске произошел взрыв газа в многоэтажке, после чего начался пожар, сообщил источник 5-tv.ru. Взрыв произошел рано утром, около пяти часов утра по московскому времени.

В результате взрыва повреждены несущие конструкции жилого домаВ результате взрыва повреждены несущие конструкции жилого дома. Фото: 5-tv.ru

По предварительной информации, погибших нет, пострадали два человека. Самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Также взрывом были повреждены несущие конструкции, а также соседние от квартиры, где произошел инцидент, балконы. Угрозы обрушения здания на данный момент нет.

Сотрудники пожарной охраны спасли девять человек, в том числе одного ребенка, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Точная причина пожара устанавливается. Известно, что дом газифицирован.

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