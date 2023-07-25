«Четко озвучена позиция»: согласится ли Россия на переговоры по зерновой сделке

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 53 0

В МИД России заявили, что переговоров по возобновлению зерновой сделки сейчас нет

«Четко озвучена позиция»: согласится ли Россия на переговоры по зерновой сделке

Фото: www.globallookpress.com / Lance Cheung

Читайте нас в: Дзен Новости

Черноморская инициатива прекратила свою работу 18 июля. Но некоторые страны все еще надеются на ее возобновление.

Переговоры по возобновлению зерновой сделки сейчас не идут. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях встречи по продовольствию в Риме.

Дипломат отметил, что Россия давно озвучила свою позицию по данному вопросу.

«У нас четко озвучена наша позиция. После 17 июля возобновление инициативы не состоялось. Мы возразили против этого с учетом того опыта стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год», — заявил Вершинин.

Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. На следующий день инициатива окончательно прекратила свою работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента Владимира Путина, Россия может заместить украинское зерно.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Богатство души обретается путем ее очищения: китайский совет дня на вторн...

Последние новости

12:10
Бой с полигонами: в России будут по-новому сражаться со свалками
11:47
Гонят на убой: ВСУ катастрофически быстро теряют боевую технику
11:35
До тысячи в час: в Москве подорожает парковка возле больниц
11:31
Россиян в Турции призывают не покидать отели из-за пожаров
11:23
«Выбора нет»: чем грозит провал контрнаступления ВСУ Байдену
11:17
Российские бойцы уничтожили на Украине замаскированный словенский танк M-55S

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Как после разряда электрическим током»: можно ли выжить после удара молнии
Маленькое чудо: что важно знать о процедуре ЭКО и можно ли выбрать пол ребенка
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео