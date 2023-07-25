В России призывной возраст увеличат до 30 лет с 1 января 2024 года

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 51 0

Будет ли это поэтапной мерой?

В России призывной возраст увеличат до 30 лет с 1 января 2024 года

Фото: © РИА Новости / Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

В законопроекте о повышении призывного возраста не предусмотрен переходный период. Информация следует поправок в базе данных Госдумы.

О том, что переход будет поэтапным, сообщал и глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. При этом, по его словам, многие ребята желают пойти служить с 18 лет, поэтому это останется нижней границей призывного возраста. Верхняя же поднимется до 30 лет.

Между тем ожидается, что новый законопроект не затронет осенний призыв текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет пребывания в запасе для ряда граждан.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Богатство души обретается путем ее очищения: китайский совет дня на вторн...

Последние новости

12:10
Бой с полигонами: в России будут по-новому сражаться со свалками
11:47
Гонят на убой: ВСУ катастрофически быстро теряют боевую технику
11:35
До тысячи в час: в Москве подорожает парковка возле больниц
11:31
Россиян в Турции призывают не покидать отели из-за пожаров
11:23
«Выбора нет»: чем грозит провал контрнаступления ВСУ Байдену
11:17
Российские бойцы уничтожили на Украине замаскированный словенский танк M-55S

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Как после разряда электрическим током»: можно ли выжить после удара молнии
Маленькое чудо: что важно знать о процедуре ЭКО и можно ли выбрать пол ребенка
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео