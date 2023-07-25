В России призывной возраст увеличат до 30 лет с 1 января 2024 года

В законопроекте о повышении призывного возраста не предусмотрен переходный период. Информация следует поправок в базе данных Госдумы.

О том, что переход будет поэтапным, сообщал и глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. При этом, по его словам, многие ребята желают пойти служить с 18 лет, поэтому это останется нижней границей призывного возраста. Верхняя же поднимется до 30 лет.

Между тем ожидается, что новый законопроект не затронет осенний призыв текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет пребывания в запасе для ряда граждан.