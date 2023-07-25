«Выбора нет»: чем грозит провал контрнаступления ВСУ Байдену

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

WSJ: медленное контрнаступление ВСУ грозит президенту США Байдену проблемами

«Выбора нет»: чем грозит провал контрнаступления ВСУ Байдену

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Данная ситуация может стать настоящей проверкой заявленной стратегии администрации президента США.

Президент США Джо Байден оказался в непростом положении из-за плохого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица США.

Согласно новой информации, настолько медленное течение контранаступления уже вконец «омрачило все надежды» о начале мирных переговоров в ближайшем будущем. По мнению чиновников, главе США легче оказывать поддержку Киеву, когда дела идут хорошо, но выбора у них нет.

«Отказ от Украины и допущение хотя бы частичной победы России было бы характерным провалом внешней политики Байдена», — говорится в сообщении.

Более того, вся ситуация с контрнаступлением может стать настоящей проверкой заявленной стратегии администрации президента США по оказанию многомиллиардной военной помощи Украине.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как была названа катастрофическая ошибка Байдена в отношении России.

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