Не уступил дорогу: водитель влетел на авто в остановку с людьми на юге Москвы

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 92 0

Седан Daewoo Nexia перевернулся и врезался в остановку на юге Москвы

Фото, видео: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как получилось, что машина перевернулась, угодив в остановку?

В Москве произошло серьезное ДТП на Кировоградской улице — водитель влетел в остановку. Об этом сообщает прокуратура столицы. Кадры случившегося появились в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительной информации, водитель Audi на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia. По итогу, седан от удара вылетел на остановку общественного транспорта и перевернулся.

Пока известно об одной пострадавшей женщине, которая находилась в момент аварии на остановке. Сейчас она госпитализирована.

Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии в столице.

До этого стало известно, как в центре Москвы водитель автомобиля Maserati сбил пешехода, после чего снес столб и влетел в стену здания. Пострадала девушка, у нее была травма головы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в центре Москвы водитель легковушки сбил пешехода.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Милле...

Последние новости

18:26
«Настанет апогей»: сколько еще Волочкова протянет на треш-пиаре
18:26
Кабмин продлил сроки по восстановлению Крымского моста
18:20
В Крыму пройдет юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ»
18:13
«Новый коридор»: как Украина пытается искать пути для поставок зерна
18:05
Снова насилие: заведут ли новое дело на вокалиста Rammstein?
17:57
Экологическое ЧП: массовый мор рыбы обнаружили в московской реке Десна

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
Ушли на годы вперед: как Россия превзошла Украину и Запад в радиоэлектронной борьбе
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Миллер?
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео