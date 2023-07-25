Не уступил дорогу: водитель влетел на авто в остановку с людьми на юге Москвы

Как получилось, что машина перевернулась, угодив в остановку?

В Москве произошло серьезное ДТП на Кировоградской улице — водитель влетел в остановку. Об этом сообщает прокуратура столицы. Кадры случившегося появились в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительной информации, водитель Audi на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia. По итогу, седан от удара вылетел на остановку общественного транспорта и перевернулся.

Пока известно об одной пострадавшей женщине, которая находилась в момент аварии на остановке. Сейчас она госпитализирована.

Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии в столице.

До этого стало известно, как в центре Москвы водитель автомобиля Maserati сбил пешехода, после чего снес столб и влетел в стену здания. Пострадала девушка, у нее была травма головы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в центре Москвы водитель легковушки сбил пешехода.