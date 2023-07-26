«Помолодело кладбище»: как Лолита относится к старости

В ноябре этого года артистка будет праздновать свое 60-летие.

Лолита не переживает из-за возраста. В этом певица призналась в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

В ноябре этого года артистка будет праздновать свое 60-летие. Круглая дата ничуть не волнует Лолиту, ведь она убеждена в том, что каждый возраст по-своему прекрасен. Например, молодость — это время, когда люди набивают собственные шишки, приобретая свой личный опыт.

«Чужой никого никогда ничему не учит, это всего лишь теория», — уверена певица.

К своим годам Лолита относится с благодарностью, ведь не всем людям удается дожить до ее возраста, поэтому она старается наслаждаться мгновением.

«По своей записной книжке я заметила, как, простите, помолодело кладбище, и многим уже не будет столько, сколько мне. После этого осознания ты испытываешь совсем другое чувство. Ты думаешь, какое счастье, что жив и у тебя эта паспортная старость есть», — отметила певица.

Как считает Лолита, не стоит обращать внимание на людей, которые как-то пытаются задеть другого или оскорбить, упоминая его возраст. По мнению артистки, чаще всего такие недоброжелатели просто-напросто пытаются компенсировать свою нереализованность и внутреннюю пустоту посредством своих едких фраз в чужую сторону.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита раскрыла секрет успешного выступления.