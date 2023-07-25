Маша из «Ворониных» поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Актриса Мария Ильюхина показала фигуру в нижнем белье после родов
Фото: Instagram* / maria_iliukhina
Девушка показала, как выглядит ее тело спустя четыре месяца после беременности.
Маленькая Маша из «Ворониных» уже давно взрослая девушка. Четыре месяца назад 19-летняя актриса Мария Ильюхина родила ребенка. Но девушка быстро восстанавливается, поэтому она уже успела порадовать подписчиков фотографией в красном кружевном боди.
«А как вам такая мамочка?» — обратилась к аудитории артистка, ограничив возможность комментирования публикации.
Мария Ильюхина показала фигуру в нижнем белье.
В свое блоге знаменитость рассказала, что похудела на 15 килограммов за один месяц после родов. По словам Ильюхиной, она строго следит за питанием, не позволяет себе есть калорийные блюда и много гуляет, чтобы вернуться в форму до беременности.
Брюнетка вышла замуж в конце ноября прошло года. Ее избранником стал Алексей Шаров, который учится в одном из московских вузов на факультете госуправления. Юноша не связан с миром шоу-бизнеса.
За несколько недель до свадьбы актриса заявила о своем «интересном положении», она опубликовала фото с округлившимся животом в соцсетях, а 12 марта 2023 года звезда «Ворониных» родила дочь.
Позже артистка рассказала, что дала имя девочке — Мария и перестала скрывать ее лицо на снимках.
Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Ворониных» Мария Ильюхина крестила дочь.
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