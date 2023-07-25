Страшные цифры: раскрыта реальная цена «голливудской улыбки»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Стоматолог Левчук: «голливудская улыбка» может в среднем стоить до 1,5 миллиона рублей

Страшные цифры: раскрыта реальная цена «голливудской улыбки»

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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От каких факторов зависит стоимость данной процедуры?

Феномен «голливудской улыбки» появился уже давно, но в настоящее время процедура претерпела изменения, поэтому это требует множество затрат и времени. Об этом сообщила стоматолог-ортопед Диана Левчук.

«Первое, что необходимо сделать человеку, который хочет стать обладателем „голливудской улыбки“ — прийти на консультацию к ортопеду-гнатологу. Без правильного взаимодействия между собой зубов, мышц, связок, костей, невозможно говорить о качественном протезировании, которое требуется для создания настоящей „голливудской улыбки"», — отметила эксперт.

Соответствующее лечение во избежание сколов виниров или коронок необходимо пройти и при наличии ортодонтических отклонений. В частности, пренебрегать этим шагом не стоит людям с проблемами с прикусом, сообщает издание Газета.ру.

Затем наступает этап протезирования — оно может быть тотальным или частичным. Если зубы человека находятся в хорошем состоянии, то допустима установка виниров только в зоне улыбки.

Однако в случае необходимости осуществляется протезирование 28 зубов. Потерянные единицы тогда заменяют имплантатами.

При сценарии тотального протезирования исключение делают лишь для зубов мудрости. Как правило, их даже не лечат — в случае проблем с ними их просто удаляют.

То, сколько займет процесс обретения «голливудской улыбки», зависит от многих факторов — состояния десен, зубов, необходимости ортодонтического лечения. Например, на само протезирование может потребоваться примерно месяц, а с учетом ортодонтического лечения все может растянуться на полтора-два года.

Стоимость преображения, как можно догадаться, также бывает разной. Винир или коронка обойдутся примерно в 40 тысяч рублей за единицу, а тотальное протезирование будет стоить 1-1,5 миллиона рублей.

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