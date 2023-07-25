Лидию Федосееву-Шукшину планируют в скором времени выписать из больницы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 59 0

Состояние народной артистки заметно улучшилось.

Лидию Федосееву-Шукшину планируют в скором времени выписать из больницы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину планируют выписать из реабилитационного центра на этой неделе, сообщила РИА Новости ее дочь.

Ольга Шукшина ранее сообщала, что ее мать находится на реабилитации и ее устраивает обстановка в медучреждении.

До этого сообщалось, что 84-летняя Федосеева-Шукшина была доставлена в реанимацию в одну из московских больниц. Позднее дочь актрисы рассказала, что ту перевели в палату, так как состояние знаменитости улучшилось.

Изначально появилась информация, что актриса театра и кино попала в больницу с подозрением на ишемический инсульт. Ее дочь не подтверждает и не опровергает новости о причине госпитализации знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что подкосило здоровье 84-летней Федосеевой-Шукшиной.

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