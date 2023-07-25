Лидию Федосееву-Шукшину планируют в скором времени выписать из больницы

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину планируют выписать из реабилитационного центра на этой неделе, сообщила РИА Новости ее дочь.

Ольга Шукшина ранее сообщала, что ее мать находится на реабилитации и ее устраивает обстановка в медучреждении.

До этого сообщалось, что 84-летняя Федосеева-Шукшина была доставлена в реанимацию в одну из московских больниц. Позднее дочь актрисы рассказала, что ту перевели в палату, так как состояние знаменитости улучшилось.

Изначально появилась информация, что актриса театра и кино попала в больницу с подозрением на ишемический инсульт. Ее дочь не подтверждает и не опровергает новости о причине госпитализации знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что подкосило здоровье 84-летней Федосеевой-Шукшиной.