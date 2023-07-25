«Успела присесть 50 раз»: Наталья Штурм похвасталась естественными формами

57-летняя звезда показала откровенное фото на фоне скандала вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Певица Наталья Штурм опубликовала откровенный снимок пятой точки и высмеяла конфликт звезд отечественного шоу-бизнеса с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

По словам Штурм, пока все ругались, кто натуральней, она успела присесть 50 раз.

«Олды рулят», — написала 57-летняя Штурм.

Наталья Штурм похвасталась естественными ягодицами. Фото: Instagram* / nataliashturm

А началось все с того, что певица Слава в личном блоге рассказала о результатах пластики и опубликовала фото груди. 43-летняя артистка пожаловалась на шрамы, рубцы и асимметрию.

Также артистка добавила, что есть те, кто также недоволен результатами операций, но они молчат, так как боятся за свой имидж и получают компенсацию от хирурга Хайдарова.

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Однако в поддержку пластического хирурга выступили многие звезды шоу-бизнеса, которые остались довольны результатом работы доктора. Среди них: певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, девушка-блогер Гоар Аветисян и другие. А по словам самого врача, Слава неграмотно проходила реабилитацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Слава пригрозила Киркорову за клевету в ее адрес.

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