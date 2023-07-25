«Успела присесть 50 раз»: Наталья Штурм похвасталась естественными формами
Певица Наталья Штурм похвасталась приседаниями и показала откровенный снимок
Фото: Instagram* / nataliashturm
57-летняя звезда показала откровенное фото на фоне скандала вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова.
Певица Наталья Штурм опубликовала откровенный снимок пятой точки и высмеяла конфликт звезд отечественного шоу-бизнеса с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.
По словам Штурм, пока все ругались, кто натуральней, она успела присесть 50 раз.
«Олды рулят», — написала 57-летняя Штурм.
Наталья Штурм похвасталась естественными ягодицами.
А началось все с того, что певица Слава в личном блоге рассказала о результатах пластики и опубликовала фото груди. 43-летняя артистка пожаловалась на шрамы, рубцы и асимметрию.
Также артистка добавила, что есть те, кто также недоволен результатами операций, но они молчат, так как боятся за свой имидж и получают компенсацию от хирурга Хайдарова.
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Однако в поддержку пластического хирурга выступили многие звезды шоу-бизнеса, которые остались довольны результатом работы доктора. Среди них: певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, девушка-блогер Гоар Аветисян и другие. А по словам самого врача, Слава неграмотно проходила реабилитацию.
Ранее 5-tv.ru писал, что Слава пригрозила Киркорову за клевету в ее адрес.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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