«Хайпить на сиськах-письках»: Слава пригрозила Киркорову за клевету в ее адрес

Теперь артистку обвиняют в алкоголизме и неправильной реабилитации. Как певица хочет отомстить за такую травлю?

Недавно певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. Ред.) обвинила звездного хирурга Тимура Хайдарова в том, что пластическая операция на ее груди была выполнена некачественно. Женщина пожаловалась на шрамы, рубцы и разные уровни грудей.

По словам артистки, она осталась довольна попой, животом, руками, но молочными железами — нет.

На такое нелестное высказывание со стороны артистки Хайдаров отреагировал незамедлительно. Он заявил, что всегда есть риски в процессе заживления после операции. Поэтому всему виной то, что женщина просто-напросто не соблюдала рекомендации врачей.

Ко мнению пластического хирурга присоединился король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров, у которого также кардинальные изменения во внешности произошли благодаря доктору Хайдарову. Артист обращался за пластическими операциями по похудению, увеличению ягодиц, шикарным прессом и моложавым видом. Сейчас, судя по всему, он находится на завершающем этапе восстановления.

«Дорогая Слава, зачем бурлить воду там, где не права? Славу на этом не сделать, а вот сесть в лужу легко… Я, конечно, ни врач, ни специалист, но могу сказать тебе: прежде чем грешить на других, последи за своим поведением… Рекомендации врача нужно выполнять. Не бросать реабилитацию, если жалко потратить копеечку на наблюдение у профессионала — потом такое отношение влетит в копеечку уже у других», — обратился Киркоров.

А вот к звездному хирургу у Филиппа нет никаких претензий — только щедрая порция комплиментов. В качестве примера удачной работы специалиста Киркоров без ложной скромности привел самого себя.

«А хайпить на сиськах-письках — плохой тон. Не понравилось — верни. Давно ли настоящие медицинские претензии люди готовы предавать огласке?» — добавил исполнитель хита «Зайка моя».

После такого высказывания со стороны любимица миллионов, реакция дивы не заставила себя долго ждать. Артистка в агрессивном настроении вышла в своей блог с посланием к Киркорову и Хайдарову.

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По словам знаменитости, теперь в ее адрес прилетают обвинения в том, что она алкоголичка, хотя это не так.

«Вся эта тема меня окончательно достала. Если кто-нибудь из популярных людей, будет писать про меня неправду, чтоб оправдать своего друга. Я напишу правду про всех людей, особенно звезд, что они делают под закрытыми дверьми, куда они ходят, что они вообще. Я просто сейчас не хочу, не буду. Это не моя тема. У нас у всех должна быть личная жизнь», — заявила исполнительница.

Также женщина отметила, что она всегда следит серьезно за своим здоровьем и каждые полгода проводит обследования.

К тому же, Слава заявила, что не жалеет денег на себя, поэтому оскорбления от Филиппа Бедросовича в том, что она пожадничала денег «на наблюдение у профессионала» — клевета.

Певица отметила, что она получила скидку от врача в виде 30% на операции, однако после вмешательства ей пришлось выступить на дне рождении жены хирурга абсолютно бесплатно. По словам звезды, ее концерт стоит полтора миллиона рублей, поэтому факта скидки не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что звездный хирург Хайдаров ответил на обвинения Славы в «ужасной» пластике груди.

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