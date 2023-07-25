Точка Джо: отправят ли Байдена в отставку при помощи импичмента

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 077 0

Политолог Никулин: республиканцам вряд ли удастся сместить Байдена путем импичмента

Фото, видео: Reuters / Chris Kleponis; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

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Палата представителей Конгресса США намерена отправить лидера страны в отставку по итогам расследования участия его семьи в коррупционных схемах.

Президент США Джо Байден, безусловно, достоин того, чтобы объявить ему импичмент, однако шансов сместить его таким способом с поста практически нет. Об этом в беседе с 5-tv.ru, заявил политолог Игорь Никулин, комментируя намерение палаты представителей Конгресса США вынести импичмент Байдену.

«Пока еще ни один президент США в истории не ушел со своей должности из-за импичмента. Я думаю, что демократы будут всячески противиться этому, используя любые юридические лазейки. Но то, что Байден достоин импичмента, — это безусловно, потому что такого коррумпированного президента и администрации в истории еще не было», — отметил эксперт.

При этом Никулин считает, что американцам следовало бы дать Байдену «досидеть» президентский срок, потому что в случае его досрочной отставки страну возглавит вице-президент Камала Харрис, чьи компетенции и когнитивные способности вызывают едва ли не большие сомнения, чем у ее шефа.

«На мой взгляд, лучше бы он остался до конца срока, потому что Камала Харрис — это, по-моему, вообще исчадие ада. Она реально может развязать третью мировую войну. Поэтому я бы все-таки на месте американцев потерпел дедулю со всеми его странностями и выходками», — сказал Никулин.

В любом случае, считает политолог, республиканцам не удастся отправить Байдена в отставку в результате импичмента. Если в палате представителей они смогут набрать необходимое количество голосов для этого, то в Сенате у них нет большинства, пояснил Никулин.

«Но, как говорил Фидель Кастро, бить по воротам противника надо из всех положений. Поэтому я желаю республиканцам удачи в этом безнадежном предприятии», — сыронизировал эксперт.

Кроме того, считает Никулин, попытка объявить Байдену импичмент станет сигналом демократической партии о том, что вряд стоит выдвигать его на новый срок.

«Все эти скандалы могут заставить демократов сменить вектор, потому что, объективно, Байден не тянет. И еще на четыре года делать его президентом — это, по-моему, уже совсем бессмысленное занятие», — заключил эксперт.

Накануне спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о намерении законодательного органа провести расследование для вынесения импичмента президенту страны Джо Байдену из-за вовлеченности его семьи в коррупционные схемы за рубежом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему президент США Джо Байден оказался в непростом положении из-за провального контрнаступления украинской армии.

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