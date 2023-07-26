«Прям вот сесть»: можно ли забеременеть от использованного полотенца

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 1 415 0

Гинеколог Милютина развенчала миф о том, что от использованного полотенца можно забеременеть

Фото, видео: www.globallookpress.com / kati; Личный архив Марии Милютиной; 5-tv.ru

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Есть только один случай, когда такое чудо может произойти. Но какой?

Нередко неверные жены используют душещипательную историю о том, что беременность появилась после отпуска не от курортного романа. Виной тому — нерадивые работники отеля, которые, дескать, так плохо следят за сервисом, что полотенце, оставшееся от прежних жильцов, хранит следы от прошлого жильца. А мужчины, которые не очень хорошо разбираются в биологии, в это радостно верят. 5-tv.ru решил поинтересоваться у акушера-гинеколога Марии Милютиной о том, можно ли забеременеть от полотенца?

«На самом деле это невозможно. Если мы говорим, что соблюдаются правила гигиены и, соответственно, производится обработка и стирка белья и полотенец, то это невозможно», — утверждает эксперт.

Даже, если ткань просто прополоскать в холодной воде, то все — биологический материал смоется и «чуда» не случится.

«То есть, если совсем не меняете и материал будет „готовый“ лежать. И прям вот сесть в это же место, то теоретически это возможно, а во всех остальных случаях — нет», — комментирует Милютина.

Таким образом врач не оправдала неверных женщин, а еще раз подтвердила то, на какие байки идут некоторые представительницы прекрасного пола, чтобы не оказаться виноватыми в измене перед мужьями.

Ранее 5-tv.ru писал, что гинеколог развеял мифы о зачатии.

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