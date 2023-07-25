Карина Кросс: «Один раз в жизни должна прыгнуть с парашютом»

Блогер убеждена, что чувство полета нужно испытать хоть раз в жизни, тем не менее, она считает это небезопасным видом спорта.

Карина Кросс прыгала с парашютом. О своих экстремальных приключениях блогер эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Это небезопасно, но мне сказали, что хотя бы один раз в жизни я должна прыгнуть с парашютом. И я это сделала. И это незабываемые и непередаваемые ощущения», — призналась Карина Кросс.

Более того, блогер не остановилась на достигнутом и попробовала такой экстремальный вид спорта как банджи-джампинг, когда участник, привязанный к длинному резиновому канату, совершает прыжок вниз с высотных площадок, башен или мостов.

«Я считаю, что, наверное, вот это чувство полета надо испытать хотя бы раз в жизни», — считает Кросс.

Прыжок с парашютом совершила и Наталья Подольская в 2005 году, когда рассталась с Владимиром Пресняковым-младшим. По признанию певицы, в тот момент она глушила свою боль и пыталась таким образом отвлечься от разрушающих ее мыслей, связанных с расставанием. Тем не менее, еще раз рисковать своей жизнью певица не готова, ведь является мамой двоих сыновей и чувствует ответственность перед ними.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карина Кросс снисходительно отнеслась к бросившему в нее бутылку парню.