Карина Кросс: «Один раз в жизни должна прыгнуть с парашютом»

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 26 0

Карина Кросс прыгала с парашютом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Блогер убеждена, что чувство полета нужно испытать хоть раз в жизни, тем не менее, она считает это небезопасным видом спорта.

Карина Кросс прыгала с парашютом. О своих экстремальных приключениях блогер эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Это небезопасно, но мне сказали, что хотя бы один раз в жизни я должна прыгнуть с парашютом. И я это сделала. И это незабываемые и непередаваемые ощущения», — призналась Карина Кросс.

Более того, блогер не остановилась на достигнутом и попробовала такой экстремальный вид спорта как банджи-джампинг, когда участник, привязанный к длинному резиновому канату, совершает прыжок вниз с высотных площадок, башен или мостов.

«Я считаю, что, наверное, вот это чувство полета надо испытать хотя бы раз в жизни», — считает Кросс.

Прыжок с парашютом совершила и Наталья Подольская в 2005 году, когда рассталась с Владимиром Пресняковым-младшим. По признанию певицы, в тот момент она глушила свою боль и пыталась таким образом отвлечься от разрушающих ее мыслей, связанных с расставанием. Тем не менее, еще раз рисковать своей жизнью певица не готова, ведь является мамой двоих сыновей и чувствует ответственность перед ними.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карина Кросс снисходительно отнеслась к бросившему в нее бутылку парню.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Милле...

Последние новости

23:23
В Петербурге погибли два человека, наступив на провода в траве — кадры (18+)
22:59
Чернышенко посетил арт-кластер «Таврида» в Крыму
22:45
Карина Кросс: «Один раз в жизни должна прыгнуть с парашютом»
22:28
Шойгу прибыл с официальным визитом в Северную Корею
22:20
Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине
22:09
Жизнь не будет прежней: почему категорически запрещено нырять пьяным

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
«Настанет апогей»: сколько еще Волочкова протянет на треш-пиаре
Целая цепочка факторов: почему прорвало трубу с кипятком в ТЦ «Времена года»
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео