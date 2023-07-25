Путин сменил представителя по сотрудничеству в информационной безопасности

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

На должность заступит директор аналогичного департамента в МИД РФ.

Путин сменил представителя по сотрудничеству в информационной безопасности

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова. Об этом говорится в официальном документе.

Известно, что прежде он находился на посту директора аналогичного департамента в МИД РФ.

С 2014 должность спецпредставителя по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности занимал Андрей Крутских, который также был на посту руководителя департамента международной информационной безопасности МИД РФ.

Артур Люкманов с 2000 года занимал в системе МИД различные дипломатические должности в центральном аппарате и за рубежом. Находился в должности директора департамента международной информационной безопасности с 10 февраля 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в КНР назначен новый министр иностранных дел.

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