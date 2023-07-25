Экологическое ЧП: массовый мор рыбы обнаружили в московской реке Десна

Возможно, в воду попали загрязняющие вещества.

В районе московского поселения Воскресенское погибла рыба в реке Десна. Столичная прокуратура сообщила, что уже проводит проверку.

«Предварительно, в водный объект попали загрязняющие вещества, которые стали причиной гибели водных биологических ресурсов», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что во время проверки планируется установить все причины и обстоятельства произошедшего.

До этого в некоторых регионах России обнаружили холероподобные бактерии. Местным жителям и туристам запретили купаться и рыбачить в реках и двух водохранилищах. Кроме того, в ведомстве сейчас рекомендуют пить только покупную воду.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как власти обратились к местным жителям после разлива нефти в республике Коми.