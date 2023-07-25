«Жабры, как у рыбы»: пилот назвал уникальные особенности самолета-амфибии Бе-200
Заслуженный пилот Сытник: самолет Бе-200 самостоятельно набирает запас воды для тушения пожаров
Фото: www.globallookpress.com / Olga Sokolova, Ольга Соколова
Воздушное судно российской разработки хотели бы иметь у себя многие государства, страдающие от лесных пожаров.
Российский самолет-амфибия Бе-200, предназначенный для тушения пожаров, способен самостоятельно набрать при посадке на водоем до десяти тонн воды буквально в течение минуты. Об этой и других уникальных особенностях воздушного судна NEWS.ru рассказал заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.
«Уникальность Бе-200 — в способности самостоятельно набрать до десяти тонн воды за несколько десятков секунд. Самолет раскрывает своеобразные жабры, как у рыбы. Они небольшие, но мощные, аэродинамически хорошо рассчитаны. Машина выпускает эти жалюзи и производит как бы посадку, но до конца скорость не сбрасывает. Потом створки плотно закрываются», — пояснил летчик.
Кроме того, у Бе-200, по словам Сытника, отличная аэродинамика и мощный двигатель, что позволяет самолету локализовать пожар при помощи водяного облака, не входя в зону огня. Еще один плюс уникального воздушного судна в том, что для его эксплуатации не нужен большой техперсонал: при наличии водоема, пригодного для захода на посадку и забора воды, Бе-200 может сбрасывать до 300 тонн воды в сутки.
Пилот подчеркнул, что ни одна страна в мире, включая США и Китай, никогда не делала подобных специализированных самолетов. Поэтому многие государства, например, те же Турция и Греция, регулярно просят у России Бе-200 для помощи в тушении пожаров. При этом производство Бе-200 практически не зависит от импортных комплектующих, отметил Сытник.
Недавно стало известно, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о приобретении дополнительных самолетов Бе-200. По его словам, они необходимы Анкаре для тушения лесных пожаров.
В свою очередь в Греции, где огнем сейчас охвачены острова Родос, Корфу и Эвбея, зазвучали призывы обратиться к России с просьбой предоставить Бе-200. Экс-министр обороны страны Панос Камменос прямо заявил, что разбушевавшиеся лесные пожары не потушить без российских уникальных самолетов.
Ранее 5-tv.ru показал, как тушит лесные пожары самолет-амфибия Бе-200.
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