🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 июля, благоприятный день для принятия смелый и, возможно, рискованных решений. Пока вы стоите в позиции наблюдателя, удача может отвернуться от вас.

♈ Овны

Сейчас не время для тишины и спокойного наблюдения за развитием событий. Движение и риск - вот, что сейчас нужно вам. Знайте, что самостоятельные усилия окажутся секретом вашего успеха. Если вы чувствуете, что застряли, застопорились или творчески заблокированы, измените атмосферу, измените свое окружение. Проведите некоторое время на свежем воздухе, где вы можете почувствовать тепло солнца на своей коже.

Космический совет: пора действовать!

♉ Тельцы

В нашей жизни бывают моменты, когда все идет по плану. Мы знаем, куда ведет нас жизнь, и у нас в руках есть дорожная карта. И потом, бывают моменты, когда у нас есть только смутное представление о направлении, в котором мы движемся, и это вызывает внутренний дискомфорт. Если это то, что вы сейчас испытываете, то сделайте паузу. Обратите свой взгляд внутрь себя и подружитесь с неуверенностью. Вместо того, чтобы искать окончательные ответы, сядьте с вопросами. Ясность, которую вы ищете, придет к вам неожиданно.

Космический совет: вы находитесь в процессе смены парадигмы.

♊ Близнецы

Близнецы, вы добрые и любящие. Щедрость — это действительно ваш подарок миру. Означает ли это, что вы должны давать без ограничений или постоянно ставить потребности других выше своих собственных? Пора поискать баланс в своей жизни. Возможно, вам в этом поможет искусство или занятия танцами, а может быть и общение с детьми. Расслабьтесь.

Космический совет: пора поискать баланс в своей жизни.

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♋ Раки

Если вы чувствуете, что заблудились, вдохните и вернитесь в пространство покоя внутри вас. Важно подумать о том, что сработало и не сработало для вас в прошлом. Последнее подскажет, на что не нужно тратить силы. И хватит переживать о том, как там живет бывший.

Космический совет: проанализируйте свое прошлое и сделайте выводы.

♌ Львы

Школа жизни - это непростой путь. Важно не только набираться опыта, но и превращать полученные знания в мудрость. Только тогда вы сможете вступить на путь развития.

Космический совет: пора заняться саморазвитием.

♍ Девы

Совершенство является для вас приоритетом, и вы не примете не что иное, как золотой стандарт. Но вот в чем дело: не все вокруг так внимательны к деталям, как вы. Будьте осторожны с собой и другими. Особенно если вы работаете в команде. Если вы действительно хотите быть в мире с теми, с кем вы работаете, то примите тот факт, что все, что вы создаете, по сути является незавершенным.

Космический совет: пора понять, что не все такие внимательные, как вы.

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♎ Весы

На этой неделе удача на вашей стороне. Скажите «да» шансам, которые выпадают раз в жизни и стучатся в вашу дверь. Позвольте себе любить и быть любимыми. Помните: мы не всегда получаем то, что хотим, но всегда получаем то, что нам нужно.

Космический совет: позвольте себе любить и быть любимыми.

♏ Скорпионы

Уделите на этой неделе время для заботы о себе. Вам пора расслабиться и наполнить истощенные ресурсы души и тела. Только так вы сможете вдохновлять себя и своих близких на новые свершения.

Космический совет: пора уделить время себе.

♐ Стрельцы

Пора отпустить ложное чувство контроля и нырнуть с головой в поток событий. Поблагодарите судьбу за выученные уроки и начинайте действовать. Но помните, что все делать надо с умом.

Космический совет: пора отпустить беспрецедентный контроль своей жизни.

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♑ Козероги

В вашей жизни скоро появится человек, за которого вы будете благодарить судьбу. Именно он научит вас любить и подарит вам новые ощущения. Главное, не упустить свой шанс.

Космический совет: в вашей жизни скоро появится удивительный человек.

♒ Водолеи

Если бы это должно было сработать, это сработало бы вопреки всему. Перестаньте обдумывать данную ситуацию. Перестаньте обвинять других в том, что что-то пошло не так. Возможно, это не история потери. Возможно, это история радикальной трансформации.

Космический совет: прекратите обвинять других в своих неприятностях.

♊ Рыбы

Отбросьте множество вопросов, которые терзают ваше подсознание. Глубоко вдохните, снимите спасательный жилет и прыгните обратно в поток творческого сознания. Что-то подсказывает нам, что у вас будет много поводов для празднования в ближайшие дни, в том числе романтика, которая откроет ваше сердце.

Космический совет: впереди много побед и новая любовь.

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