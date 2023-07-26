В Хакасии задержан пропагандист украинского нацполка «Азов»*

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

Им оказался 17-летний гражданин.

В Хакасии задержан пропагандист украинского нацполка «Азов»*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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В Хакасии задержали жителя Абакана — сторонника украинских националистических структур, пропагандировавшего деятельность нацполка «Азов»*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Уточняется, что 17-летний задержанный был участником организации «Этническое национальное объединение» и занимался привлечением сторонником, в том числе, в «Азов»*. Пропагандистские материалы молодой человек распространял через социальные сети в период с декабря 2022 по январь 2023 года.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как террорист, прибывший под видом беженца, задержан в Ростове-на-Дону.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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