В Хакасии задержан пропагандист украинского нацполка «Азов»*

В Хакасии задержали жителя Абакана — сторонника украинских националистических структур, пропагандировавшего деятельность нацполка «Азов»*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Уточняется, что 17-летний задержанный был участником организации «Этническое национальное объединение» и занимался привлечением сторонником, в том числе, в «Азов»*. Пропагандистские материалы молодой человек распространял через социальные сети в период с декабря 2022 по январь 2023 года.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как террорист, прибывший под видом беженца, задержан в Ростове-на-Дону.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.