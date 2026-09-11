Шутки с последствиями: как мемы перевернули жизнь Бурунова, Шаляпина и Николаева

Их фотографии и фразы уходят в народ и становятся мемами. Почему знаменитости превращаются в героев интернет-фольклора? Все ли звезды с юмором реагируют на смешные сюжеты с собой? Как безобидная картинка довела ее создательницу до суда с Игорем Николаевым? С кем поклонники сравнили Сергея Бурунова? И что за ролик с Прохором Шаляпиным разлетелся по сети? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я же человек с чувством юмора, с хорошим настроением. Я действительно желаю всем поменьше работать», — подчеркивает Прохор Шаляпин.

Исполнитель не скрывает, как любит красивую жизнь без единого усилия. И так часто говорит об этом в интервью, что стал ходячим мемом. Его высказывания о работе разбирают на цитаты. А недавно в интернете даже появился музыкальный ролик с его коронными фразами.

Шаляпин очень рад, что стал героем народного творчества. Благодаря активности его поклонников популярность артиста взлетела до небес. А следом выросли и гонорары.

«Я благодарен, конечно, за зрителей, которые меня вытолкнули в соцсетях, благодаря которым я стал зарабатывать чуть больше, чем раньше, и смог закрыть какие-то свои базовые потребности. Спасибо большое», — заявляет Прохор Шаляпин.

Понимает певца и Сергей Бурунов. Этим летом актер побывал на концерте Канье Уэста в Стамбуле. Выложил селфи из зала. И не думал, что наутро проснется звездой интернета. Поклонников так рассмешило выражение его лица, что они превратили фотографию в мемы.

«Он, конечно, выдающаяся личность. И артист, и музыкант. Это было эпично. Я был потрясен. Я не могу сказать, что прям глубинно погружен в его творчество, но я видел людей, которые весь стадион, большая часть за мной, они наизусть вместе с ним это все, как сказать, зачитывали, не побоюсь этого слова», — делится актер.

Бурунов посмеялся над мемами с его фотографией. В аккаунте актер поблагодарил поклонников за их шедевры и написал, что он «самоироничный человек», а потому не обижается.

«Я вообще все время пощу в соцсетях всякие веселые шутки, и многие считают мое чувство юмора великолепным. Вообще я считаю, что отображение чувства юмора — это то, от чего человеку действительно самому смешно, и он делится этим с публикой», — говорит фигуристка Анастасия Гребенкина.

Вирусным мемом стал известный телеведущий Леонид Каневский. Что самое интересное — в Южной Корее. Карикатуры на его фотографии в первые дни собрали 700 тысяч просмотров.

«Я влюбилась в его забавную внешность, смешные экспрессии. Харизма деда поистине… Это кто написал?» — читает телеведущий Леонид Каневский.

«Это пост. Ты всеобщий дед», — отвечает дочь знаменитости Наталья Каневская.

Кто не знает мем про 3 сентября? Интернет переполнен картинками с рябиной и призывами перевернуть календари. А знаковой эта обычная дата стала с подачи Михаила Шуфутинского, который впервые исполнил свой знаменитый хит в 1993 году.

«Позвонил один человек и говорит: „Я не знаю, какая там песня, как она называется. Короче, там все было ништяк второго, а третьего кипиш получился“. Каждый нашел, видимо, в этой песне кусочек своей жизни или кусочек того, что его волнует, о чем он задумывается, что его тревожит или, наоборот, радует», — делится Шуфутинский.

Еще одна звезда вирусного контента — Игорь Николаев. Легендарное фото маэстро из бани не переделывал только ленивый. Но однажды мем с его коронной фразой про любовь стал предметом судебного спора. Певец подал иск к его создательнице и, по данным СМИ, отсудил в свою пользу 25 тысяч рублей. Так как ранее успел зарегистрировать ту самую строчку из хита в качестве бренда.

«Это информация, которая прошла, наделала почему-то много шума. Есть разные предложения, и ситуация меняется в разные стороны сейчас, сами понимаете, почему. Поэтому этот вопрос каждый раз меняется, и предложения каждый раз тоже меняются», — отмечает Игорь Николаев.

«Я всегда смеюсь, могу бесконечно смотреть на мем 3600 и 5600. Мне нравится с Киркоровым, где он там: четыре утра? Сколько? Четыре утра? Вот это мне нравится, потому что у меня тоже так бывает. Да вы что? Вы меня разбудили. Идите все», — признается Прохор Шаляпин.

«Сикс-севен — это тоже ходящий мем, между прочим. Я еще долго спрашивала, что это», — говорит певица Анна Калашникова.

Мемы прекрасно подходят для выражения чувств и эмоций: одна картинка вместо тысячи слов. А с 2015 года вирусный контент получил и свой международный, хоть и неофициальный праздник. 27 августа его отметили уже в 12-й раз.