Семья с детьми разбилась насмерть на трассе Челябинск — Новосибирск

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 60 0

Автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с фурой.

Семья с детьми разбилась насмерть на трассе Челябинск — Новосибирск

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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На трассе Челябинск — Новосибирск насмерть разбилась семья из четырех человек. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Среди погибших — 13-летний мальчик, девочка десяти лет, мама и папа.

По последней информации, авария произошла совсем недавно на 834-м километре трассы Челябинск — Новосибирск. Автомобиль Renault Logan вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой.

До этого в Москве произошло серьезное ДТП на Кировоградской улице — водитель влетел в остановку. Водитель Audi на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia. По итогу, седан от удара вылетел на остановку общественного транспорта и перевернулся.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как водитель влетел на авто в остановку с людьми на юге Москвы.

Семья с детьми разбилась насмерть на трассе Челябинск — Новосибирск

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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