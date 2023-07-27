«Вегетарианцы выносливее, чем мясоеды»: в чем главная польза отказа от животной пищи

Неужели те, кто ест только растительные продукты, могут стать сверхлюдьми?

Многие отказываются от мяса по разным причинам, например, проблемы со здоровьем. Или же личное отношение к экологии и этике.

Но возможно ли жить без мяса всегда, и что происходит с организмом, когда человек выбирает вегетарианство? Полезно ли оно или наоборот, вредно? Об этом 5-tv.ru спросил у врача-диетолога Маргариты Королевой.

По словам эксперта, в году около 200 постных дней, когда люди отказываются от животных источников пищи.

«На мой взгляд этого достаточно для того, чтобы поддерживать не только спортивную форму, но и когнитивные функции организма», — говорит врач.

Что касается вегетарианства в целом, есть несколько направлений. Например, лактовегетарианство, лакто-ово-вегетарианство, когда люди позволяют себе съедать куриное яйцо и даже продукты молочного происхождения. Есть и те, кто использует еду, которая не разрушена термически с целью получения необходимых природных элементов.

«Как врач, я очень скептически отношусь к такому роду вегетарианству, когда люди отдают предпочтение только сырой пищи растительного происхождения. Особенно, если они не обследованы и не получили одобрения», — считает эксперт.

Потому, как даже не все люди именно генетически могут быть подготовлены к веганству. Это связано с тем, что у индивидуума может быть «отмена гомоцистеина», когда он не усваивают генетически витамин B-12 из продуктов растительного происхождения или же кишечник просто-напросто не принимает такую еду.

«Безусловно, наблюдения показывают, что вегетарианцы — выносливее, чем мясоеды. Они достаточно быстро восстанавливают свои силы», — отмечает эксперт.

По словам Королевой, польза вегетарианства обусловлена тем, что в организм поступают вещества, которыми богата растительная пища, например, клетчатка, обилие витаминов, калий, магний и благоприятное сочетание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, а также отсутствует холестерин.

Однако последнее — не есть плюс. Ведь он обязательно нужен для построения липидов, для поддержания репродуктивной функции, для формирования витамина D и желчных кислот.

К слову, нехватка витаминов группы D, плохо влияет на рост и развитие детей, поэтому вегетарианство для растущего организма и беременных женщин не подходит, утверждает врач.

«Если в пищу будут употреблять преимущественно зерновые продукты, то это обязательно скажется на нехватке витамина C», — уточняет диетолог.

Также эксперт отмечает, что помимо генетических факторов, если у человека нарушен гомоцистеиновый обмен, то он не сможет получать из состава растительных продуктов витамины B-6, B-9, В-12. Это может привести к давлению на все сосуды организма и к заболеваниям сердца, инсульту и инфаркту.

Лучшим решением для того, чтобы перейти на вегетарианство, будет обследования у врача и получение разрешения специалиста. Это важно для того, чтобы исследовать все риски и сохранить здоровье, высокую работоспособность и когнитивные функции, но при этом есть исключительно — «вершки и корешки».

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