Яхта с пассажирами на борту получила пробоину у берегов Крыма

Пассажирское судно «Тата» получило пробоину в районе мыса Фонарь, у берегов Крыма. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

На помощь терпящей бедствие яхты был направлен сторожевой корабль «Коршун».

«Яхту буксируют в порт Кавказ с одновременной откачкой воды. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Нидерландов загорелось грузовое судно с несколькими тысячами автомобилей на борту. Известно, что один член экипажа погиб, несколько человек пострадали.