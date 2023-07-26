Яхта с пассажирами на борту получила пробоину у берегов Крыма

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

На спасение был направлен сторожевой корабль.

Фото, видео: Управление ФСБ по Республике Крым; 5-tv.ru

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Пассажирское судно «Тата» получило пробоину в районе мыса Фонарь, у берегов Крыма. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

На помощь терпящей бедствие яхты был направлен сторожевой корабль «Коршун».

«Яхту буксируют в порт Кавказ с одновременной откачкой воды. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Нидерландов загорелось грузовое судно с несколькими тысячами автомобилей на борту. Известно, что один член экипажа погиб, несколько человек пострадали.

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