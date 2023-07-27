Это было невыносимо: почему Хадижа из «Клона» разорвала помолвку прямо перед свадьбой

Карла Диас была в отношениях два года, все шло к свадьбе, но в последний момент вскрылась неприятная правда о спутнике.

Актриса Карла Диас, известная публике по роли Хадижи в сериале «Клон», разорвала отношения с депутатом и зоозащитником Фелипе Бекари накануне свадьбы. Вдаваться в причины расставания знаменитость не стала, но многие связали разрыв с вскрывшейся о спутнике правде.

О предстоящей свадьбе актрисы стало известно в ноябре прошлого года. Сначала она хвасталась роскошным кольцом, а после укатила с любимым в Италию. Теперь же Бекари обвинили в том, что он потратил деньги, пожертвованные на помощь животным. Якобы именно на них он и приобрел дорогое украшение для любимой и организовал путешествие. Полиция уже приступила к расследованию, но вина жениха актрисы не доказана. При этом она не стала дожидаться результата расследования и бросила спутника.

Карла Диас в сериале «Клон». Фото: Кадр из сериала «Клон», 2001 г.

Расставание Диас далось тяжело, как и ее уже экс-избраннику. Он признался ей в любви, заявив, что за два года отношений его чувства лишь окрепли. Но теплые слова не подействовали на знаменитость. Кажется, она ушла окончательно и бесповоротно.

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