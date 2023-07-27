Автобус протаранил два авто на юго-Западе Москвы
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На месте работают оперативные службы.
Эксклюзив
Фото, видео: www.globallookpress.com / Баранов Владимир; 5-tv.ru
Рейсовый автобус столкнулся с двумя машинами на трассе, расположенной в юго-западном районе Москвы. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.
По официальным данным, речь идет о ДТП в районе Северного Бутово. Автобус протаранил авто рядом с улицей Грина. Истинные виновник аварии пока не назван.
Точная причина дорожного происшествия, как и состояние возможных пострадавших и их число — не уточнялись.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья с детьми разбилась насмерть на трассе Челябинск — Новосибирск.
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