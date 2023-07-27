Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Министр обороны Сергей Шойгу, который сейчас находится с рабочим визитом в Северной Корее, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Детали встречи пока не разглашаются, однако северокорейская сторона уже отметила, что переговоры послужат дальнейшему углублению связей между Россией и КНДР.

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Северную Корею в минувший вторник, 25 июля. Сейчас в стране проходят дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. У трапа самолета российского министра обороны приветствовал генерал Кан Сун Нам.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Сергей Шойгу возлагал цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне.