Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Как отметила северокорейская сторона, встреча послужит дальнейшему углублению связей между РФ и КНДР.

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Фото: Reuters / KCNA

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Министр обороны Сергей Шойгу, который сейчас находится с рабочим визитом в Северной Корее, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Детали встречи пока не разглашаются, однако северокорейская сторона уже отметила, что переговоры послужат дальнейшему углублению связей между Россией и КНДР.

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Северную Корею в минувший вторник, 25 июля. Сейчас в стране проходят дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. У трапа самолета российского министра обороны приветствовал генерал Кан Сун Нам.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Сергей Шойгу возлагал цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне.

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