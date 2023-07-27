Украинским спортсменам разрешили соревноваться вместе с россиянами

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 28 0

По исключительно политическим причинам молодым людям запрещали вступать в состязания и с белорусскими конкурентами.

Украинским спортсменам разрешили соревноваться вместе с россиянами

Фото: www.globallookpress.com / Laurent Lairys/Dppi

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Украинским атлетам разрешили принимать участие в международных соревнованиях, где выступают, в числе прочих, спортсмены из России и Белоруссии. Такое решение вынесло Министерство молодежи и спорта Украины.

В официальных документах значится, что спортсменов из Незалежной можно отправлять только на те соревнования, в которых российские и белорусские участники выступают под нейтральным флагом. Судя по всему, Киев угнетает тот факт, что спортсмены могут и должны заявлять о своей национальности.

Если же россиянам и белорусам разрешат открыто говорить о своих странах, демонстрировать флаги, форму и петь гимны — украинским спортсменам дороги на такие соревнования нет.

Как отметил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Жан Беленюк, снятие данного запрета позволит украинским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа будущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российскую теннисистку Звонареву не пустили на соревнования в Польшу. В польском МИД пояснили, что отказали спортсменке в посещении страны из соображений «государственной безопасности».

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