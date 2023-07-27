Ким Чен Ын показал Шойгу новейшие беспилотники на выставке вооружений КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергею Шойгу проходящую в Пхеньяне «Выставку вооружений — 2023». Об этом сообщает Yonhap.

Международные агентства опубликовали серию снимков, на которых попали передовые образцы северокорейского вооружения. В частности, на фото были запечатлены несколько беспилотников, которые Северная Корее еще официально не представляла.

На снимках также можно заметить межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» и новейшую МБР «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе, которую КНДР испытывала в апреле и июле 2023 года.