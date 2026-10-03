«В стиле нацистских концлагерей»: бренд Zara попал в очередной скандал

Бренд Zara попал в скандал из-за детского костюма

Испанский бренд Zara убрал из продажи детский костюм на Хэллоуин после критики из-за сходства его дизайна с одеждой узников нацистских концлагерей. Об этом сообщила газета Allgäuer Zeitung со ссылкой на заявление компании.

Одним из первых на наряд обратил внимание израильский журналист Дов Гиль-Хар. В своем личном блоге 30 сентября он опубликовал фотографии костюма и указал на сочетание сине-белой полосатой ткани с элементами, напоминающими колючую проволоку. По словам журналиста, дизайн вызвал ассоциации с одеждой заключенных концлагерей.

«Испанская сеть Zara ужасает своих клиентов в Европе очередной из своих кошмарных идей — костюмом в стиле нацистских концлагерей», — написал Гиль-Хар.

Костюм продавался под названием «Детский костюм жениха на Хэллоуин». В британском интернет-магазине его стоимость составляла 39,99 фунта стерлингов — около 4,5 тысячи рублей. Zara описывала наряд как комплект с вертикальной полоской, декоративной строчкой, цветком на лацкане и эффектом потертости.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на отдельные детали одежды, которые, по их мнению, напоминали форму узников Освенцима. При этом некоторые сравнили наряд с костюмом героя фильма «Битлджус».

После критики костюм исчез из интернет-магазинов. В Zara Home заявили, что компания сожалеет о недоразумении и неприятных ассоциациях, которые мог вызвать дизайн. Бренд также подтвердил, что наряда больше нет в продаже. При этом представители компании проигнорировали вопрос, почему сходство не обнаружили до выхода товара.

Ранее Zara уже попадала в спорные ситуации из-за аналогичных ассоциаций. В 2014 году компания убрала из продажи детскую рубашку в сине-белую полоску с желтой шестиконечной звездой, так как она напоминала символику, которую нацисты заставляли носить евреев. А в 2007 году Zara отозвала сумку после того, как покупатели заметили на ней изображения, похожие на свастику.

Директор Центра информации и документации Израиля Наоми Меструм назвала возникшую связь нового дизайна с холокостом «болезненной», однако подчеркнула, что не считает ее свидетельством злого умысла со стороны бренда.

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