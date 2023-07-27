Очевидец рассказал, что причиной крушения вертолета на Алтае

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 15 0

Причиной крушения вертолета в Тюнгуре могло стать столкновение со столбом

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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По словам свидетеля событий, пилоты остались живы.

Вертолет Ми-8 в Республике Алтай прежде, чем упасть, задел столб. Об этом 5-tv.ru рассказал очевидец инцидента Илья.

По его словам, вертолет задел электрический столб, но все пилоты остались живы.

«Сейчас их эвакуировали на вертолете другом, который тут уже был», — добавил Илья.

Всего в результате неудачной посадки вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли шесть человек. По данным Росавиации, на борту находилось 13 человек: три члена экипажа и 12 пассажиров. Однако число, находившихся на борту людей может быть неточным, так как по информации МЧС по республике Алтай, их было 16.

Известно, что это произошло возле моста через Катунь в Тюнгуре.

Ранее 5-tv.ru рассказал о количестве погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае.

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